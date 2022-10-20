طرائف حفل الكرة الذهبية.. ساعة بنزيما بنصف مليون يورو وساعة ليفاندوفسكي بـ60 (صور)

فاز كل من كريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي بجوائز في حفل الكرة الذهبية في باريس ليلة الاثنين، حيث توج مهاجم ريال مدريد بالكرة الذهبية ونال مهاجم برشلونة جائزة جيرد مولر لأفضل هداف.

تتويج بنزيما بجائزة مرموقة كالكرة الذهبية واكتفاء ليفاندوفسكي بجائزة الترضية المستحدثة لم يثر أي ضجة أو أزمة رغم أن المهاجم البولندي تعرض للظلم في العام 2020 عندما حرم من التتويج بالكرة الذهبية بسبب إلغاء منح الجائزة لذلك العام على خليفة تداعيات فيروس كورونا.

ولكن الفرق الشاسع بين سعر ساعتي النجمين الفرنسي والبولندي في الحفل، أثار فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر بنزيما في حفل الكرة الذهبية، وهو يرتدي الساعة الأكثر تعقيدا في العالم من ماركة "ريتشارد ميل" موديل "RM 65-01".

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ووفقا لمجلة "GQ" الأمريكية التي تركز على ثقافة ونمط أزياء الرجال، فقد استغرقت الشركة المصنعة للساعة التي ارتداها بنزيما، خمس سنوات من الاختبار لتقديم هذه الساعة إلى السوق، حيث أنها فريدة من نوعها وتتضمن ميزانا عالي التردد قادرا على تقليل الوقت إلى عُشر ثانية بأقصى درجات الدقة.

كما تتميز الساعة بالعديد من الوظائف الإضافية، وهيكل خاص وجماليات متطورة للغاية وهي بالطبع باهظة الثمن إذ تبلغ قيمتها نصف مليون يورو.

وعلى النقيض من ذلك تماما، ظهر ليفاندوفسكي يرتدي ساعة أرخص بكثير جدا على معصمه يوم الاثنين، حيث تم تحديدها على أنها ساعة "كازيو" وتبلغ قيمتها 60 يوروا فقط.

وكان النجم البولندي يمتلك في السابق ساعة "Patek Philippe" بقيمة 70 ألف يورو، لكنها سرقت منه في حادث كبير عند مدخل مجمع برشلونة الرياضي في وقت سابق من الموسم الحالي.

المصدر: ماركا