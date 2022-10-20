مونديال 2022.. الإصابة تبعد البلجيكي مونييه عن الملاعب لأسابيع

أعلن نادي بوروسيا دورتموندأن لاعبه البلجيكي توماس مونييه سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بعد خضوعه لجراحة إثر تعرضه لكسر في عظام الوجه، لكنه يأمل في العودة والمشاركة في مونديال قطر.

وأصيب مونييه البالغ من العمر 31 عاما خلال فوز دورتموند بنتيجة 2-0 على هانوفر ضمن مباريات كأس ألمانيا، أمس الأربعاء.

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وقال دورتموند في بيان اليوم الخميس، إن الدولي البلجيكي خضع بالفعل لعملية جراحية ناجحة لكنه لن يعود إلى اللعب مع الفريق قبل استراحة الدوري الألماني لكأس العالم في منتصف نوفمبر المقبل.

وأضاف النادي أن مونييه "مع ذلك، مفعم بالأمل في أن يتمكن من المشاركة في كأس العالم مع بلجيكا في نهاية العام الجاري".

ويواجه المنتخب البلجيكي نظيره الكندي في أولى مبارياته بمونديال قطر في 23 نوفمبر، ويقع منتخب "الشياطين الحمر" في مجموعة تضم أيضا المغرب وكرواتيا.

المصدر: وكالات