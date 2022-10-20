مقاتل أمريكي يثير ضجة بلباسه الإماراتي عشية نزاله مع مقاتل روسي (فيديو)

أثار الأمريكي شون أومالي، جدلا واسعا بلبسه خلال ظهوره في مؤتمر صحفي قبل نزاله المرتقب في أبو ظبي، ضد الروسي بيتر يان في فئة وزن البانتام ضمن بطولة "UFC 280".

وظهر المقاتل الأمريكي أثناء دخوله إلى قاعة المؤتمر الصحفي، وهو يرتدي الدشداشة (الكندورة) الإمارتية بقماش بني، وغطاء رأس عبارة عن قطعة من القماش مربعة الشكل بيضاء اللون مع العقال (الغترة الإماراتية).

وبرز بشكل واضح شعر أومالي الوردي تحت غطاء رأسه مع نظارات بيضاء وسلاسل حول عنقه، بينما كان يتمشى ويمسك بكوب بيده.

لا حول ولا قوة إلا بالله. pic.twitter.com/spqF95tnbK — هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي (@HaithamAlQasimi) October 20, 2022

وأثار هذا الظهور المثير لأوماليي في أبوظبي، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر أحد الرواد فيديو للمقاتل الأمريكي خلال دخوله قاعة المؤتمر صحفي وكتب "لا حول ولا قوة إلا بالله".

شون اومالي 📸؛



شكله بيكون افضل بدون الباروكة اللي على راسه#UFC280 😂😂😂pic.twitter.com/SpQfw44aWF — UFC | 🥷 قيقا تشيكادزيه ✪ (@hym_mma) October 19, 2022

أما مغرد آخر فعلق ساخرا "شكله بيكون أفضل بدون الباروكة اللي على رأسه".

بشكل جديد ظهر النجميّن قبل قليل أمام الاعلام؛



🇵🇸 بلال محمد و شون اومالي 🇺🇸#UFC280 😍😍😍 pic.twitter.com/N726q5v0QU — UFC | 🥷 قيقا تشيكادزيه ✪ (@hym_mma) October 19, 2022

أما معلق ثالث فعلق: "أومالي يظهر بشكل جديد أمام الإعلام".

تجدر الإشارة إلى أن النزال الرئيسي في بطولة "UFC 280"، سيجمع بين الروسي الآخر إسلام ماخاتشيف ومتحديه البرازيلي تشارلز أوليفيرا على لقب بطل الوزن الخفيف في اتحاد "UFC".

المصدر: مواقع التواصل