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مقاتل أمريكي يثير ضجة بلباسه الإماراتي عشية نزاله مع مقاتل روسي (فيديو)

الرياضة

مقاتل أمريكي يثير ضجة بلباسه الإماراتي عشية نزاله مع مقاتل روسي (فيديو)
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أثار الأمريكي شون أومالي، جدلا واسعا بلبسه خلال ظهوره في مؤتمر صحفي قبل نزاله المرتقب في أبو ظبي، ضد الروسي بيتر يان في فئة وزن البانتام ضمن بطولة "UFC 280".

وظهر المقاتل الأمريكي أثناء دخوله إلى قاعة المؤتمر الصحفي، وهو يرتدي الدشداشة (الكندورة) الإمارتية بقماش بني، وغطاء رأس عبارة عن قطعة من القماش مربعة الشكل بيضاء اللون مع العقال (الغترة الإماراتية).

وبرز بشكل واضح شعر أومالي الوردي تحت غطاء رأسه مع نظارات بيضاء وسلاسل حول عنقه، بينما كان يتمشى ويمسك بكوب بيده.

وأثار هذا الظهور المثير لأوماليي في أبوظبي، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر أحد الرواد فيديو للمقاتل الأمريكي خلال دخوله قاعة المؤتمر صحفي وكتب "لا حول ولا قوة إلا بالله".

أما مغرد آخر فعلق ساخرا "شكله بيكون أفضل بدون الباروكة اللي على رأسه".

أما معلق ثالث فعلق: "أومالي يظهر بشكل جديد أمام الإعلام".

تجدر الإشارة إلى أن النزال الرئيسي في بطولة  "UFC 280"، سيجمع بين الروسي الآخر إسلام  ماخاتشيف ومتحديه البرازيلي تشارلز أوليفيرا على لقب بطل الوزن الخفيف في اتحاد "UFC".

المصدر: مواقع التواصل

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