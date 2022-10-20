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النجم البلجيكي ناينغولان يثير الجدل بتصرف غير مسبوق في كرة القدم (صور)

الرياضة

النجم البلجيكي ناينغولان يثير الجدل بتصرف غير مسبوق في كرة القدم (صور)
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أعلن نادي رويال أنتويرب البلجيكي لكرة القدم، إيقاف لاعبه الدولي السابق، رادغا ناينغولان إلى أجل غير مسمى بعد ظهوره وهو يدخن في مقاعد البدلاء.

وجاء في بيان نشره رويال أنتويرب على موقعه، أن النادي أجرى محادثة مع رادغا ناينغولان حول سلوكه العام وكيف يؤثر ذلك على النادي والفريق.

وأضاف: "قرر النادي إيقاف ناينغولان إلى أجل غير مسمى. لن يدلي اللاعب ولا النادي بأي تعليقات أخرى حول هذا الموضوع".

ورصدت الكاميرات ناينغولان، وهو يحمل بيده سيجارة إلكترونية ويدخن عند جلوسه على دكة البدلاء في المباراة التي خسرها فريقه الأحد الماضي 1-3 أمام ستاندار لييج، في الدوري البلجيكي.

وأثار تصرف  ناينغولان، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن ما قام به الدولي البلجيكي السابق سابقة في عالم كرة القدم.

ويعرف أن ناينغولان يدخن منذ أن كان لاعبا في الدوري الإيطالي والمنتخب، لكنه لم يظهر ذلك في موعد رسمي وأمام وسائل الإعلام والجماهير.

وكان مدرب منتخب بلجيكا السابق، مارك فيلموتس، قال في العام 2016 قبل انطلاق بطولة أوروبا في فرنسا، إن ناينغولان "يهدم غرفته" إذا لم يسمح له بالتدخين.

وقضى الدولي البلجيكي السابق ما يقارب 10 سنوات في الدوري الإيطالي وكانت فترته في نادي روما بين العامين 2014 و2018 هي الأبرز، قبل أن ينتقل إلى إنتر ومنه إلى كالياري على سبيل الإعارة ثم انضم في العام 2021 إلى نادي رويال أنتويرب.

يذكر أن ناينغولان اعتزل اللعب دوليا بعد استبعاده من المشاركة مع منتخب بلجيكا في مونديال روسيا 2018.

المصدر: sportbible

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