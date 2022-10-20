النجم البلجيكي ناينغولان يثير الجدل بتصرف غير مسبوق في كرة القدم (صور)

أعلن نادي رويال أنتويرب البلجيكي لكرة القدم، إيقاف لاعبه الدولي السابق، رادغا ناينغولان إلى أجل غير مسمى بعد ظهوره وهو يدخن في مقاعد البدلاء.

وجاء في بيان نشره رويال أنتويرب على موقعه، أن النادي أجرى محادثة مع رادغا ناينغولان حول سلوكه العام وكيف يؤثر ذلك على النادي والفريق.

وأضاف: "قرر النادي إيقاف ناينغولان إلى أجل غير مسمى. لن يدلي اللاعب ولا النادي بأي تعليقات أخرى حول هذا الموضوع".

Radja Nainggolan 'suspended indefinitely' after being caught smoking in dugout before game. pic.twitter.com/Utl24MTIpF — SPORTbible (@sportbible) October 18, 2022

ورصدت الكاميرات ناينغولان، وهو يحمل بيده سيجارة إلكترونية ويدخن عند جلوسه على دكة البدلاء في المباراة التي خسرها فريقه الأحد الماضي 1-3 أمام ستاندار لييج، في الدوري البلجيكي.

Former Inter and Roma midfielder Radja Nainggolan has been banned indefinitely by Royal Antwerp for smoking on the club’s bench pic.twitter.com/FKZ5nVlOIM — Naija (@Naija_PR) October 18, 2022

Radja Nainggolan had smoked at the bench in the Standard - Antwerp match.



Antwerp sent him to Antwerp B Team. pic.twitter.com/O2adYeC3u2 — Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) October 17, 2022

وأثار تصرف ناينغولان، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن ما قام به الدولي البلجيكي السابق سابقة في عالم كرة القدم.

Imagine being 34 years old and getting suspended for smoking on the subs bench... no bike sheds in Antwerp that Radja Nainggolan could have found!?? pic.twitter.com/56qmRLi0uZ — Football Ramble (@FootballRamble) October 18, 2022

ويعرف أن ناينغولان يدخن منذ أن كان لاعبا في الدوري الإيطالي والمنتخب، لكنه لم يظهر ذلك في موعد رسمي وأمام وسائل الإعلام والجماهير.

وكان مدرب منتخب بلجيكا السابق، مارك فيلموتس، قال في العام 2016 قبل انطلاق بطولة أوروبا في فرنسا، إن ناينغولان "يهدم غرفته" إذا لم يسمح له بالتدخين.

وقضى الدولي البلجيكي السابق ما يقارب 10 سنوات في الدوري الإيطالي وكانت فترته في نادي روما بين العامين 2014 و2018 هي الأبرز، قبل أن ينتقل إلى إنتر ومنه إلى كالياري على سبيل الإعارة ثم انضم في العام 2021 إلى نادي رويال أنتويرب.

يذكر أن ناينغولان اعتزل اللعب دوليا بعد استبعاده من المشاركة مع منتخب بلجيكا في مونديال روسيا 2018.

المصدر: sportbible