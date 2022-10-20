الدوري الإيطالي.. لوكاكو يعاود التمارين الجماعية مع إنتر

عاود المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو الغائب عن الملاعب منذ نهاية أغسطس جراء إصابة في فخذه، التمارين الجماعية مع إنتر، يوم الخميس، وذلك قبيل حوالي شهر من انطلاق مونديال قطر.

ومن المرجح أن يجلس الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا (68 هدفا في 102 مباراة) على مقاعد بدلاء "نيراتزوري" بعد غد السبت في رحلته إلى فلورنسا، لمواجهة فيورنتينا ضمن إطار منافسات المرحلة الـ11 من الدوري الإيطالي.

غير أن الاستحقاق الأهم للمهاجم ابن الـ29 عاما يبقى مباراة إنتر أمام فيكتوريا بلزن التشيكي الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث بإمكان النادي الإيطالي حجز مقعده للدور ثمن النهائي في حال فوزه على أرضه.

ويحتل إنتر صاحب المركز السابع في "سيري أ"، المركز الثاني في المجموعة الثالثة في المسابقة القارية الأم برصيد 7 نقاط متأخرا بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونخ الألماني المتصدر، علما بأنه كان قد وضع قدما في الدور التالي بفوزه في ملعبه "جوزيبي مياتسا" على برشلونة الإسباني 1-0 ذهابا وتعادله 3-3 إيابا في "كامب نو".

وتعود آخر مباراة للبلجيكي لوكاكو خلال المباراة التي خسرها إنتر على أرض لاتسيو 1-3 في 26 أغسطس الماضي.

ورحب المنتخب البلجيكي بخبر عودة مهاجمه إلى المستطيل الأخضر، ضمن استعداداته للعرس الكروي العالمي في قطر، حيث أوقعت القرعة بلجيكا في المجموعة السادسة إلى جانب كل من كندا والمغرب وكرواتيا.

المصدر: أ ف ب