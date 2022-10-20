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كريم بنزيما يوقف اللعب من أجل مشجعة

الرياضة

كريم بنزيما يوقف اللعب من أجل مشجعة
AFP
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توقفت مباراة إلتشي وريال مدريد لفترة دامت 5 دقائق بعد إصابة إحدى المشجعات بأزمة صحية في الشوط الثاني قبل أن تتدخل قوات الطوارئ الطبية في الملعب وتم إسعافها.

وأخرج الفرنسي كريم بنزيما الكرة خارج الملعب في الشوط الثاني مشيرا للحكم بكون حالة في المدرجات تحتاج لتدخل طبي، ما دفع الحكم لتوقيف المباراة لفترة قصيرة قبل أن يستكمل اللقاء بعد تأكده من إسعاف مشجعة فريق إلتشي والتي كانت ترتدي قميص الفريق.

وفاز ريال مدريد على إلتشي 3-0 ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني محققا الفوز التاسع في الموسم مقابل تعادل وحيد ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد 15 لقاء في كل المسابقات حقق خلالها 13 فوزا وتعادلين.

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وخيم الحزن على المباراة بعد وصول نبأ وفاة مشجع لنادي ريال سوسيداد عقب إصابته بأزمة صحية في ملعب أنويتا قبل لقاء الفريق أمام ريال مايوركا برسم الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتأخرت بداية اللقاء مدة 13 دقيقة بعد إصابة المشجع أوردين توكسوري البالغ من العمر 75 سنة بأزمة صحية، وتدخل الطاقم الطبي للملعب لإسعافه ونقله لمركز صحي لكنه توفي حسب بيان لنادي ريال سوسيداد.

المصدر: eremnews

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