كريم بنزيما يوقف اللعب من أجل مشجعة

توقفت مباراة إلتشي وريال مدريد لفترة دامت 5 دقائق بعد إصابة إحدى المشجعات بأزمة صحية في الشوط الثاني قبل أن تتدخل قوات الطوارئ الطبية في الملعب وتم إسعافها.

وأخرج الفرنسي كريم بنزيما الكرة خارج الملعب في الشوط الثاني مشيرا للحكم بكون حالة في المدرجات تحتاج لتدخل طبي، ما دفع الحكم لتوقيف المباراة لفترة قصيرة قبل أن يستكمل اللقاء بعد تأكده من إسعاف مشجعة فريق إلتشي والتي كانت ترتدي قميص الفريق.

Real Madrid strengthened their position at the top of LaLiga by beating Elche 3-0. Ballon d'Or winner Benzema put the seal on a successful week by scoring in the match. pic.twitter.com/dE826SbKvP — BelgiumAFTV (@AftvBelgium) October 20, 2022

وفاز ريال مدريد على إلتشي 3-0 ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني محققا الفوز التاسع في الموسم مقابل تعادل وحيد ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد 15 لقاء في كل المسابقات حقق خلالها 13 فوزا وتعادلين.

Real Sociedad's match with Real Mallorca was slightly delayed last night, after a fan collapsed in the stands.



Despite receiving medical attention and being evacuated, unfortunately the fan in questioned passed away later in the evening. DEP. pic.twitter.com/wjnFKGv08O — Football España (@footballespana_) October 20, 2022

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وخيم الحزن على المباراة بعد وصول نبأ وفاة مشجع لنادي ريال سوسيداد عقب إصابته بأزمة صحية في ملعب أنويتا قبل لقاء الفريق أمام ريال مايوركا برسم الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتأخرت بداية اللقاء مدة 13 دقيقة بعد إصابة المشجع أوردين توكسوري البالغ من العمر 75 سنة بأزمة صحية، وتدخل الطاقم الطبي للملعب لإسعافه ونقله لمركز صحي لكنه توفي حسب بيان لنادي ريال سوسيداد.

المصدر: eremnews