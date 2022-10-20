وصول قوات من الجيش التركي إلى قطر لتأمين كأس العالم 2022

أعلنت تركيا وصول أفراد من جيشها إلى قطر لتأمين كأس العالم 2022 الذي تستضيفه الدوحة ابتداء من 20 نوفمبر المقبل، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول الخميس.

واستقبل السفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو، الجنود الأتراك الذين وصلوا إلى الأراضي القطرية، وفق بيان نشرته السفارة عبر "تويتر".

Ambassador Göksu welcomed today the members of Turkish Armed Forces who will participate in “Operation World Cup Shield”. Türkiye always stands ready to contribute Qatar’s efforts for the success of the tournament. 🇹🇷 🇶🇦 pic.twitter.com/JyF2MjBXnb — T.C. Doha Büyükelçiliği - Turkish Embassy in Doha (@TC_DohaBE) October 19, 2022

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وأكدت السفارة استمرار الدعم الأمني التركي لدولة قطر.

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن أفرادا من المديرية العامة للأمن التركي وصلوا إلى قطر في 27 سبتمبر الماضي للمشاركة في عمليات تأمين كأس العالم.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين بمشاركة 32 منتخبا.

وتشهد مواجهة الافتتاح لقاء منتخب قطر بنظيره الإكوادوري 20 نوفمبر.

وهذه أول مرة تستضيف دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة الأشهر والأضخم على مستوى المنتخبات في عالم كرة القدم.

المصدر: وكالة "الأناضول"