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"هدية استثنائية" من الصين لقطر بمناسبة كأس العالم 2022

الرياضة

Legion-Media
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قامت الصين بإهداء زوجين من دببة الباندا العملاقة إلى الدولة المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022 قطر، وبعد أن وصلا العاصمة القطرية الدوحة سيحملان اسمين عربيين وهما "سهيل وثريا".

وأعلنت الصين في سبتمبر الماضي، أنها ستمنح اثنين من دببة الباندا، احتفالا بكأس العالم التي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وقال سفير الصين في الدوحة تشو جيان، إن "سهيل" و"ثريا" هدية قدمها 1.4 مليار صيني لمونديال قطر، وستصبح بالتأكيد رمزا جديدا للصداقة بين البلدين، علما أن منتخب الصين لم يتأهل للمشاركة في كأس العالم 2022.

وأطلق على الدبين اسما "سهيل" تيمنا بأحد أكثر النجوم المرئية لمعانا في منطقة الخليج، و"ثريا" وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعانا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ما يميز هذا الحدث أن قطر أول دولة في الشرق الأوسط يصل إليها الباندا العملاق من جمهورية الصين الشعبية، وتعتبر الدولة رقم 20 على مستوى العالم التي يوجد فيها حيوان الباندا العملاق، وستتم رعايته من قبل فريق عالمي من الأطباء والخبراء المختصين في طب الباندا العملاق.

وكشف المهندس محمد علي الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة، عن دور وزارة البلدية في بناء حديقة بيت زوج الباندا وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، والكائن بالقرب من متنزه الخور واستاد البيت، وكل من بلدية الخور والذخيرة، ويبعد نحو 35 كيلومترا عن مدينة الدوحة.

وذكر أن المساحة الإجمالية لمشروع الحديقة تبلغ 120 ألف متر مربع، حيث تشمل منطقة عرض وإيواء الباندا العملاق والمسطحات الخضراء والمباني الخدمية، كما تم توفير مرفق طبي ملحق ببيت الباندا، لتلبية احتياجات الحيوان في جميع الأوقات.

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وأشار إلى أنه ستتم إتاحة الفرصة للجمهور لزيارة بيت الباندا العملاق، تزامنا مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة لزوج الباندا بعد وصوله إلى الدولة.

وتوقع المهندس الخوري أن يصبح بيت الباندا إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية بدولة قطر، والتي ستجذب إليها معظم الزائرين من الداخل والخارج.

المصدر: "وكالات"

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