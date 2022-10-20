"هدية استثنائية" من الصين لقطر بمناسبة كأس العالم 2022

قامت الصين بإهداء زوجين من دببة الباندا العملاقة إلى الدولة المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022 قطر، وبعد أن وصلا العاصمة القطرية الدوحة سيحملان اسمين عربيين وهما "سهيل وثريا".

وأعلنت الصين في سبتمبر الماضي، أنها ستمنح اثنين من دببة الباندا، احتفالا بكأس العالم التي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وقال سفير الصين في الدوحة تشو جيان، إن "سهيل" و"ثريا" هدية قدمها 1.4 مليار صيني لمونديال قطر، وستصبح بالتأكيد رمزا جديدا للصداقة بين البلدين، علما أن منتخب الصين لم يتأهل للمشاركة في كأس العالم 2022.

وأطلق على الدبين اسما "سهيل" تيمنا بأحد أكثر النجوم المرئية لمعانا في منطقة الخليج، و"ثريا" وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعانا.

الصين تبعث دُبّي باندا ( سهيل و ثريا) هديا إلى دولة قطر بمناسبة إستضافة كأس العالم FIFA قطر 🇶🇦 2022.#كأس_العالم_قطر_2022 | #كأس_العالمpic.twitter.com/I6lx5ERPUQ — كأس العالم قطر 2022 (@QusaiWorldCup) October 19, 2022

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ما يميز هذا الحدث أن قطر أول دولة في الشرق الأوسط يصل إليها الباندا العملاق من جمهورية الصين الشعبية، وتعتبر الدولة رقم 20 على مستوى العالم التي يوجد فيها حيوان الباندا العملاق، وستتم رعايته من قبل فريق عالمي من الأطباء والخبراء المختصين في طب الباندا العملاق.

وكشف المهندس محمد علي الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة، عن دور وزارة البلدية في بناء حديقة بيت زوج الباندا وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، والكائن بالقرب من متنزه الخور واستاد البيت، وكل من بلدية الخور والذخيرة، ويبعد نحو 35 كيلومترا عن مدينة الدوحة.

وذكر أن المساحة الإجمالية لمشروع الحديقة تبلغ 120 ألف متر مربع، حيث تشمل منطقة عرض وإيواء الباندا العملاق والمسطحات الخضراء والمباني الخدمية، كما تم توفير مرفق طبي ملحق ببيت الباندا، لتلبية احتياجات الحيوان في جميع الأوقات.

سع بيت ذكر الباندا (سهيل) الداخلي 907 متر بينما بيت انثى الباندا ( ثريا) 819 متر ويقع في حديقة خاصة تقدر مساحتها 120000متر مربع pic.twitter.com/k1ceTAwTOF — علي بن طوار الكواري (@AliBinTowar) October 19, 2022

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وأشار إلى أنه ستتم إتاحة الفرصة للجمهور لزيارة بيت الباندا العملاق، تزامنا مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة لزوج الباندا بعد وصوله إلى الدولة.

وتوقع المهندس الخوري أن يصبح بيت الباندا إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية بدولة قطر، والتي ستجذب إليها معظم الزائرين من الداخل والخارج.

المصدر: "وكالات"