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الدوري الإنجليزي.. ليفربول يواصل صحوته ويهزم وست هام (فيديو)

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يواصل صحوته ويهزم وست هام (فيديو)
AP
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واصل ليفربول صحوته، وتغلب على ضيفه وست هام يونايتد 1-0 اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز، لمهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22، بضربة رأسية رائعة بعد تمريرة من الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس.

وبهذا الفوز الثاني على التوالي، رفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة وارتقى إلى المركز السابع مؤقتا في الدوري.

في المقابل، تجمد رصيد وست هام عند 11 نقطة في المركز الـ13.

المصدر: RT

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