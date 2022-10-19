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الدوري المصري.. الأهلي يستهل مشوار استعادة اللقب بفوز ثمين على الإسماعيلي

الرياضة

الدوري المصري.. الأهلي يستهل مشوار استعادة اللقب بفوز ثمين على الإسماعيلي
elbalad.
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استهل الأهلي مشوار استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسمين، بفوز ثمين على حساب مضيفه الإسماعيلي 1-0 الأربعاء، وذلك ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم.

ويدين الأهلي بالفوز للوافد الجديد من سيراميكا كليوباترا، المهاجم شادي حسين، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 73.

وطرد الحكم لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر للخشونة المتعمدة مع محمد هاشم، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري، سقط بيراميدز وصيف النسخة الماضية في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفه إنبي 1-1.

وتقدم بيراميدز عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 20، وعادل لإنبي، التونسي رفيق كابو في الدقيقة 58.

المصدر: وكالات

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