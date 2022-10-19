الاتحاد الإسباني يعاقب رئيس نادي برشلونة لابورتا

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، توقيع غرامة على رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، لدخوله إلى غرفة الحكام بعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، الأحد الماضي.

وخسر برشلونة أمام غريمه التقليدي بنتيجة 1-3، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

إقرأ المزيد

وكشف تقرير حكم المباراة، خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، أن لابورتا، اقتحم غرفة ملابس الحكام عقب اللقاء، وطلب منه تفسير بعض القرارات التي اتخذها، ومن بينها عدم منح ركلة جزاء لمهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فرضت غرامة على لابورتا، بموجب المادة 133 من قانون الانضباط فيما يتعلق بعدم الامتثال للأوامر أو التعليمات.

ولأنها المرة الأولى التي يتم فيها توقيع مثل هذه العقوبة على لابورتا، فقد وقعت عليه لجنة المسابقات الحد الأدنى من الغرامة وهي 150 يورو فقط.

المصدر: goal.com