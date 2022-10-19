الدوري الفرنسي.. الإصابة تبعد المهاجم الجزائري ديلور عن الملاعب

سيغيب المهاجم الجزائري أندي ديلور عن فريقه نيس الفرنسي لفترة أسبوعين جراء تعرضه لإصابة في ركبته، حسبما أفاد ناديه اليوم الأربعاء.

وقال نيس في بيان "أجرى أندي ديلور فحوصات طبية الأربعاء، كشفت عن إصابته بالتواء داخلي في الركبة من دون أي علامة على خطورة (الإصابة).. قدرت مدة غيابه بـ 15 يوما".

وخرج ديلور (31 عاما) في الشوط الأول من مباراة نيس أمام أوكسير 1-1 الأحد الماضي ضمن منافسات المرحلة الـ11 من "ليغ1"، بعدما كان افتتح التسجيل لفريقه.

ومن المرجح أن يعود المهاجم الدولي الجزائري الذي سجل 6 أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم، أمام كولن الألماني خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة كونفرنس ليغ في 3 نوفمبر، أو في 6 منه أمام بريست خلال المرحلة الـ14 من الدوري.

المصدر: وكالات