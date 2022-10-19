صلاح على موعد لتسجيل رقم قياسي جديد مع ليفربول في لقاء وست هام

سيكون المصري محمد صلاح، على موعد لتسجيل رقم قياسي جديد، في المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بين فريقه ليفربول ووست هام، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وتقام المواجهة المرتقبة على ملعب "أنفيلد" معقل نادي ليفربول.

إقرأ المزيد

ووفقا لحساب الدوري الإنجليزي على "تويتر"، فإن صلاح يملك في رصيده 69 هدفا سجلها لصالح ليفربول على ملعبه "أنفيلد"، بالتساوي مع أسطورة النادي ستيفن جيرارد.

Home is where the heart is 🏡@MoSalah has scored 69 #PL goals at Anfield, level with Steven Gerrard. Only Robbie Fowler scoring more home goals for @LFC in the competition#LIVWHUpic.twitter.com/hpMNiAlWZ4 — Premier League (@premierleague) October 19, 2022

وإذا نجح صلاح في هز شباك وست هام، خلال أمسية الأربعاء، سيصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ليفربول على ملعبه بـ70 هدفا، خلف النجم المعتزل روبي فاولر صاحب الـ85 هدفا.

وبعد بداية متعثرة هذا الموسم، حيث عانى صلاح من عقم تهديفي مع فريقه ليفربول، استعاد النجم المصري خلال المباريات الأخيرة غريزته التهديفية، وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في فوز "الريدز" على رينجرز 7-1 في دوري أبطال أوروبا، ثم قاد الفريق للفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي.

المصدر: Premier League