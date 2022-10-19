شالكه يقيل مدربه كرامر بعد سلسلة من الهزائم

أعلن نادي شالكه الألماني، إقالة مدربه فرانك كرامر، الأربعاء، بعد سلسلة من الهزائم التي تسببت في وصول النادي إلى منطقة الهبوط في الدوري الألماني لكرة القدم.

وخرج شالكه من كأس ألمانيا بخسارة 1-5 أمام هوفنهايم في الدور الثاني أمس الثلاثاء، في خامس هزيمة له على التوالي في جميع المسابقات.

ويحتل شالكه، الذي صعد إلى دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، المركز 17 في الدوري الذي يضم 18 فريقا. ولم يحقق سوى انتصار واحد في 10 مباريات بالدوري هذا الموسم وكان على حساب نادي بوخوم صاحب المركز الأخير.

وقال عضو مجلس إدارة شالكه، بيتر كنبل، إن الخسارة أمام هوفنهايم والهزيمة بنتيجة 0-4 أمام باير ليفركوزن "لا تليق بنادي شالكه" وألمح إلى إجراء المزيد من التغييرات.

وكان شالكه، تعاقد مع كرامر كمدرب في يونيو الماضي بعد صعود الفريق إلى الدوري الألماني تحت قيادة المدرب المؤقت مايك بوسكنز.

المصدر: أ ب