جدول مواعيد مباريات اليوم في البطولتين الإسبانية والإنجليزية

سيكون عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء، على موعد مع عدد من المباريات المثيرة في بطولتي الدوري الإسباني والإنجليزي.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت غرينيتش:

الدوري الإسباني

قاديش # ريال بيتيس – الساعة 17:00

بلد الوليد # سيلتا فيغو – الساعة 17:00

ريال سوسييداد # ريال مايوركا – الساعة 18:00

إلتشي # ريال مدريد – الساعة 19:00

الدوري الإنجليزي

ليفربول # وست هام يونايتد – الساعة 18:30

نيوكاسل يونايتد # إيفرتون – الساعة 18:30

بورنموث # ساوثهامبتون – الساعة 18:30

برينتفورد # تشيلسي – الساعة 18:30

مانشستر يونايتد # توتنهام هوتسبير – الساعة 19:15.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي، ضد وصيفه مانشستر سيتي، التي كانت مقررة أيضا اليوم، تم تأجيلها لإتاحة الفرصة لإقامة لقاء أرسنال أمام آيندهوفن الهولندي بالدوري الأوروبي.

وكان من المقرر أن يلعب أرسنال أمام آيندهوفن يوم الخميس 15 سبتمبر الماضي، ولكن المباراة تم تأجيلها بسبب الظروف المحيطة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، لتقام غدا الخميس.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد جديد لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في وقت لاحق.

المصدر: RT