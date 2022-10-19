تشيلسي يعلن غياب كانتي عن منتخب فرنسا في مونديال قطر

سيغيب لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي، عن حملة دفاع منتخب بلاده عن لقبه في مونديال قطر الذي ينطلق في 20 نوفمبر المقبل، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية وفق ما أعلن فريقه تشيلسي.

وغاب ابن الـ31 عاما عن النادي اللندني منذ خروجه مصابا في العضلة الخلفية للفخذ ضد الجار توتنهام في أغسطس الماضي.

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وقال تشيلسي في بيان على موقعه اليوم الأربعاء، إن "نغولو كانتي خضع لعملية جراحية في العضلة الخلفية لفخذه"، مضيفا "زار لاعب الوسط إخصائيا في القسم الطبي للنادي من أجل البحث بخياراته المتعلقة بعملية تعافيه، وتم الاتفاق بشكل متبادل على خضوع نغولو لعملية جراحية من أجل إصلاح الضرر".

وتابع "بعد عملية جراحية ناجحة، من المتوقع الآن أن يغيب نغولو عن الملاعب لمدة أربعة أشهر".

وكان كانتي من العناصر التي ساهمت بشكل أساسي في قيادة فرنسا في مونديال روسيا 2018 إلى إحراز لقبها العالمي الثاني، وغيابه عن المونديال القطري سيشكل ضربة قاسية جدا لتشكيلة المدرب ديدييه ديشان، الذي يواجه أيضا خطر افتقاد عنصر هام آخر في وسط الملعب بشخص بول بوغبا، إلا في حال تعافى لاعب يوفنتوس الإيطالي في الوقت المناسب ليكون بصحبة "الديوك".

وسيعلن مدرب منتخب فرنسا، عن تشكيلته لنهائيات مونديال قطر في 9 نوفمبر على أن تكون المباراة الأولى في 22 منه ضد أستراليا، قبل لقاء الدنمارك في 26 وتونس في الثلاثين منه.

المصدر: أ ف ب