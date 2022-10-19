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قميص مارادونا بنهائي مونديال 1986 يعود للأرجنتين

الرياضة

قميص مارادونا بنهائي مونديال 1986 يعود للأرجنتين
Legion-Media
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عاد القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، خلال نهائي مونديال 1986 في المكسيك، إلى الأرجنتين.

وذلك بعد أن تبرع به الألماني لوثار ماتيوس الذي واجه مارادونا في المباراة الفاصلة.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر منصات التواصل الاجتماعي: "عاد القميص الذي ارتداه أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا في نهائي مونديال 86 إلى البلاد. نعم عاد إلى متحف كرة القدم الأرجنتينية. إنه كنز يخص أحد أبرز ممثلينا في كرة القدم العالمية".

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وكان الألماني ماتيوس، المالك السابق للقميص، قد تبرع به للأرجنتين قبل شهرين.

وأكد كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "فخورون للغاية باستعادة قميص دييغو مارادونا في نهائي مونديال المكسيك 1986. سيتمكن الجميع قريبا من رؤيته. شكرا مارسيلو أورداس ولوثار ماتيوس الذي يمكنه الآن رؤية القميص في أي وقت".

وخاض ماتيوس مونديال إسبانيا 1982 والمكسيك 1986 وإيطاليا 1990 والولايات المتحدة 1994 وفرنسا 1998.

المصدر: "وكالات"

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