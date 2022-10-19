صراع الأذرع بين لاعبات تركيا وكازاخستان يتواصل على منصة التتويج.. فكيف حلت المشكلة؟

اندلع صراع طريف بين لاعبات من كازاخستان وتركيا، أثناء حفل التتويج في بطولة العالم للمصارعة بالأذرع للسيدات، في مدينة أنطاليا التركية، يوم الاثنين.

واحتلت ديانا تيوكوفا ودانا أسانوفا من كازاخستان المركزين الثاني والثالث في منافسات الشابات تحت 50 كيلوغراما باستخدام ذراعهما اليسرى.

وعندما أخذتا مكانهما على المنصة، رفعتا علم كازاخستان الكبير بينهما، ليغطي العلم المنصة بأكملها، ما اضطر الفائزة الأولى بالمسابقة، كاجلايان ديريا سيرين من تركيا، إلى رفع علمها التركي الأصغر حجما فوق العلم الكازاخستاني.

وتبادلت اللاعبتان الكازاخستانيتان واللاعبة التركية التدافع لحجز مكان لعلم بلاد كل منهم في مركز منصة التتويج.

وتوصلت اللاعبتان من كازاخستان إلى حل بسيط وهو رفع العلم في الهواء خلف اللاعبة التركية.

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وفي محاولة واضحة لنزع فتيل أي توترات محتملة بين البلدين، تمت معالجة الحادث من قبل مدرب المنتخب الكازاخستاني الذي قدم اعتذاره عما حدث وأرجع السبب إلى حماس اللاعبتين اللتين خاضتا لأول مرة منافسة دولية.

وذكرت الدائرة الصحفية للجنة الرياضة والثقافة البدنية في كازاخستان أن هذا الحدث "لم يؤثر على الوضع العام والصداقة بين الرياضيين في كازاخستان وتركيا".

وتقام بطولة العالم للمصارعة بالأذرع في الفترة من 14 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة 1700 رياضي من 50 دولة.

المصدر: RT