الاتحاد الإنجليزي يتهم كلوب بارتكاب سلوك غير لائق

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول بالسلوك غير اللائق، على خلفية طرده خلال لقاء مانشستر سيتي الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتلقى كلوب البطاقة الحمراء من قبل الحكم أنتوني تايلور في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي جرت على ملعب أنفيلد، بعد صراخه بغضب في وجه الحكم المساعد.

¿Alguna duda de por qué echaron a Klopp? pic.twitter.com/4QFt5JhNMg — Manu Heredia (@ManuHeredia21) October 16, 2022

وطالب كلوب بحصول فريقه على ضربة حرة بعد تدخل بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ضد محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف سجله النجم المصري.

وذكر بيان اتحاد الكرة الإنجليزي الثلاثاء: "تم اتهام يورغن كلوب بانتهاك لائحة الاتحاد الإنجليزي عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد".

وأضاف البيان: "يبدو أن سلوك مدرب ليفربول في الدقيقة 86 من تلك المباراة لم يكن لائقا، ولديه مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم رد".

يذكر أن صلاح قاد ليفربول للفوز على "السيتي" بهدف دون رد، بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 76 بعدما تلاعب بكانسيلو وانفرد بإديرسون مسددا كرة متقنة سكنت الشباك.

المصدر: "وكالات"