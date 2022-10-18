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تقارير قطرية: صلاح ومحرز ينضمان للفريق التحليلي بشبكة "بي إن سبورتس"

الرياضة

تقارير قطرية: صلاح ومحرز ينضمان للفريق التحليلي بشبكة
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كشفت تقارير صحفية قطرية، أن نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، وجناح نادي مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز، سينضمان للطاقم التحليلي لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية.

وذكرت صحيفة "ستاد الدوحة" على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن صلاح ومحرز سيكونان ضمن فريق التحليل بقنوات "بي إن سبورتس" لبطولة كأس العالم التي تنطلق منافساتها في قطر الشهر المقبل.

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ولم تكشف الصحيفة عن المزيد من التفاصيل، في حين لم تنف أو تؤكد شبكة "بي إن سبورتس" هذا الخبر حتى الآن.

ويعتبر كل من صلاح ومحرز، من أبرز الغائبين عن نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، لعدم تأهل المنتخب المصري والمنتخب الجزائري إلى البطولة.

ولن تكون لدى صلاح ومحرز أي التزامات أو ارتباطات مع فريقيهما خلال فترة إقامة نهائيات كأس العالم، حيث سيتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 نوفمبر المقبل على أن يستأنف في 26 ديسمبر.

المصدر: "ستاد الدوحة"

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