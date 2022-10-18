المغربي بونو يتألق في الوقت الضائع وينقذ إشبيلية من خسارة محققة (فيديو)

أنقذ الحارس المغربي ياسين بونو، إشبيلية من الهزيمة، بصده ركلة جزاء في الوقت الضائع من اللقاء الذي انتهى بالتعادل أمام فالنسيا 1-1 الثلاثاء في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وكان فالنسيا سباقا لافتتاح باب التسجيل عن طريق مهاجمه المخضرم، الأوروغوياني إدينسون كافاني، في الدقيقة السادسة، وأدرك الأرجنتيني إريك لاميلا، التعادل لإشبيلية قبل أربع دقائق من النهاية، إثر ركلة ركنية وتمريرة من كيكي سالاس.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حصل فالنسيا على فرصة ذهبية لخطف نقاط المباراة الثلاث، بفضل ركلة جزاء احتسبها له الحكم بعد استعانته بتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".

ياسين بونو 💚♥️



pic.twitter.com/QuwqIQwIUE — Hicham Smouni 🇲🇦 هشام اسموني (@smouniorl) October 18, 2022

وانبرى خوسيه غايا لكرة الجزاء، لكن بونو تألق وارتمى ببراعة ليصد الكرة بيده اليسرى، وينقذ فريقه من خسارة كانت محققة، في الدقيقة 12 من الوقت الضائع.

ياسين بونو @Bonoyass يصد ضربة جزاء خوسي غايا pic.twitter.com/2SY63huY2q — AlmarssadPro (@ProsMarocains) October 18, 2022

وبهذه النتيجة، رفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ11، فيما ارتفع رصيد فالنسيا إلى 15 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: RT