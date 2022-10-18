بوغبا يعاود التمارين الجماعية مع يوفنتوس

عاود لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا "جزئيا"، التمارين الجماعية مع فريقه يوفنتوس، وذلك قبل أسابيع معدودة على انطلاق مونديال قطر في 20 نوفمبر، وفق ما أعلن عملاق تورينو، اليوم الثلاثاء.

وأفاد يوفنتوس، بأن بوغبا الذي لم يخض أي مباراة رسمية بسبب الإصابة، منذ عودته إلى "السيدة العجوز" هذا الصيف قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر، عمل "بشكل جزئي مع الفريق".

وشارك بوغبا في تمارين الجري بدون الكرة، ثم عمل على تبادل الكرة مع جميع زملائه، بما في ذلك المتعافى الآخر فيديريكو كييزا، الذي غاب عن الفريق منذ مطلع العام، وفقا لصور بثها تلفزيون النادي.

ولم يحدد يوفنتوس حتى الآن أي موعد لعودة الفرنسي البالغ 29 عاما والفائز بلقب مونديال 2018 مع منتخب بلاده، لكن وسائل الإعلام الإيطالية تحدثت عن إمكانية رؤيته في الملعب مرة أخرى قرب نهاية الشهر الحالي أو بداية نوفمبر، وقد يحصل ذلك في المباراة المصيرية ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الثاني من الشهر المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وفي حال تمكن بوغبا من العودة إلى المباريات في أوائل الشهر المقبل، سيعزز فرصه بالتواجد مع المنتخب الفرنسي خلال حملة الدفاع عن لقبه العالمي في مونديال قطر.

وسيعلن مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب الذي خسر بشكل شبه مؤكد خدمات لاعب وسط تشيلسي، نغولو كونتي بسبب الإصابة، عن تشكيلته للنهائيات في 9 نوفمبر على أن تكون المباراة الأولى في 22 منه ضد أستراليا، قبل لقاء الدنمارك في 26 وتونس في الثلاثين منه.

المصدر: أ ف ب