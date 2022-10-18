قارئ شفاه محترف يكشف ما قاله غوارديولا لصلاح بعد مباراة فريقيهما

يعتقد قارئ شفاه محترف، أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، ناقش مع نجم ليفربول، محمد صلاح، القرارات التحكيمية في المباراة التي جمعت فريقيهما في الدوري الإنجليزي الأحد الماضي.

ونصب صلاح نفسه نجما للمواجهة بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد، والذي أعاد فريقه للمنافسة مجددا، من خلال ارتقائه إلى المركز الثامن، برصيد 13 نقطة، بعد أن كان يقبع في الترتيب الـ12 قبل مواجهة مانشستر سيتي.

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وبعد صافرة النهاية، شهد اللقاء لقطة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تلك التي جمعت النجم المصري، بالمدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، حيث ظهرا وهما يتجاذبان أطراف الحديث.

بيب جورادويلا يعتذر لمحمد صلاح بعد المباراة

pic.twitter.com/AdKRWqp6vQ — Liverpool بالعربي 🇪🇬 (@mo_lfcbelaraby) October 16, 2022

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، قراءة قارئ الشفاه المحترف جون كاسيدي لحديث المدرب الإسباني مع المهاجم المصري عقب المباراة: "أتمنى لك موسما جيدا، لقد لعبت مباراة جيدة".

وغطى صلاح فمه خلال رده على غوارديولا، ولكن كاسيدي أكد أن النجم المصري تحدث مع غوارديولا حول قرار الحكم بإلغاء هدف لمانشستر سيتي سجله فيل فودين.

ورد غوارديولا على صلاح: "أنت أيضا؟ ما الأمر؟ إنها واضحة واضحة للغاية". وهو ما يدل على أن الرجلين كانا يتحدثان عن هدف "السيتي" الملغي، بسبب ارتكاب المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند خطأ قبل وصول الكرة التي جاء منها الهدف إلى فودين.

المصدر: "ميرور"