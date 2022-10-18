كأس ألمانيا.. استمرار غياب نوير عن بايرن وسانيه يبتعد حتى 3 أسابيع

يستمر غياب الحارس مانويل نوير عن فريقه بايرن ميونخ الألماني، الذي يستعد لمواجهة أوغسبورغ غدا الأربعاء في الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلية، وفق ما أفاد مدربه يوليان ناغلسمان.

وما زال نوير يتعافى من إصابة في الكتف أبعدته عن المباراتين الماضيتين للبايرن الذي سيفتقد أيضا المهاجم لوروا سانيه، نتيجة تعرضه الأحد خلال الفوز على فرايبورغ 5-0 في الدوري المحلي، لإصابة في فخذه الأيسر ستبعده عن الملاعب حتى ثلاثة أسابيع.

وقال ناغلسمان "ما زال مانو (نوير) يشعر ببعض الألم"، رافضا الاستعجال في عودته بين الخشبات الثلاث كي لا تتفاقم الإصابة.

ويأمل ناغلسمان أن يعود نوير إلى الفريق في مباراة عطلة نهاية الأسبوع ضد هوفنهايم في الدوري المحلي.

ورأى "أن كل مباراة نستعجل فيها بإعادته (إلى الفريق) قد تؤدي إلى انتكاسات. وحده بإمكانه اتخاذ هذا القرار الكبير. لن نقوم بأي مخاطرات".

أما بخصوص سانيه، الذي فرض نفسه أحد أهم عناصر الفريق البافاري هذا الموسم، فقال ناغلسمان "عادة ما تكون (فترة الغياب بسبب إصابة في الألياف العضلية) من أسبوعين إلى ثلاثة. أفترض أنها ستكون بحدود ثلاثة أسابيع".

وتابع "ليست لدينا خبرة كبيرة معه في ما يخص هذا الأمر لأنه نادرا ما يعاني من إصابات عضلية".

ومن المتوقع أن يعود توماس مولر إلى الفريق بعد تعافيه من مشكلة في الظهر، لكنه سيبدأ مباراة الغد من مقاعد البدلاء.

وكان بايرن الذي أحرز لقب كأس ألمانيا 20 مرة في إنجاز قياسي، خرج من الدور الثاني خلال الموسمين الماضيين على يد فريق الدرجة الثانية هولشتاين كيل بركلات الترجيح، ثم بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة.

المصدر: أ ف ب