الدوري الإيطالي.. روما يهزم سامبدوريا ويصعد للمركز الرابع

صعد روما إلى المركز الرابع في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعودته بنقاط المباراة الثلاث ضد سامبدوريا بالفوز عليه 1-0 في المرحلة العاشرة.

ويدين روما بالفضل في هذا الفوز، للاعبه لورنتسو بيليغريني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل المنطقة.

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ورفع روما رصيده إلى 22 نقطة مستغلا تعادل لاتسيو وأودينيزي 0-0، ليتقدم عليهما بفارق نقطة واحدة ومتخلفا بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر.

في المقابل، بقي سامبدوريا من دون أي فوز منذ مطلع الموسم الحالي ويقبع في المركز الـ20 الأخير برصيد 3 نقاط.

المصدر: وكالات