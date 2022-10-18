محكمة العدل الأوروبية تنظر في دعوى بشأن انتقال ميسي إلى سان جيرمان

تنظر محكمة العدل الأوروبية في الدعوى التي أقامتها رابطة مشجعي نادي برشلونة، والتي تقول فيها إن صفقة انتقال ليونيل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان كانت غير عادلة.

وتعاقد النادي الباريسي مع ميسي عام 2021 في صفقة انتقال مجانية بعد حظر تجديد برشلونة لعقده بموجب القواعد المالية للدوري الإسباني.

واستمعت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، اليوم الثلاثاء إلى الطلب المقدم من رابطة المشجعين المتواجدين في ليون، والذين قالوا إن الصفقة انتهكت حقوقهم كمشجعين لبرشلونة من جانب أندية لديها ميزة غير عادلة، ما يخالف قواعد اللعب المالي النظيف المزعومة في دول مثل فرنسا.

وستقرر المحكمة ما إذا كان يتعين على المفوضية الأوروبية قبول الرابطة كـ"طرف معني"، وبالتالي فتح تحقيق في شكواها بشأن المساعدة الحكومية غير القانونية المزعومة لنادي باريس سان جيرمان.

وتأمل الرابطة أن يدفع تحقيق المفوضية الأوروبية لتفعيل قواعد اللعب المالي النظيف على مستوى أوروبا لمنع الأندية المدعومة من الدولة كباريس سان جيرمان من الإنفاق الزائد.

وقال عصام عبد المعين، أحد أطراف القضية إلى جانب مجموعة من المشجعين، لوكالة "أسوشيتد برس": "نطلب من المحكمة تغيير المنظومة بشكل عميق. هناك أندية مثل برشلونة تواجه منافسة خائنة، وتفقد الكثير من الأموال، وتخاطر بالانتقال إلى القطاع الخاص".

ومن المتوقع صدور قرار المحكمة في غضون أشهر قليلة، وبإمكان الطرفين استئناف الحكم.

ونادي باريس سان جيرمان مملوك منذ عام 2011 لشركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهي شركة تابعة لـ"جهاز قطر للاستثمار"، وهو صندوق الثروة السيادي الذي تديره الدوحة.

المصدر: أ ب