تعرف على الجائزة المالية التي سينالها بنزيما بعد تتويجه بالكرة الذهبية

أصبح مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، بتتويجه أمس الاثنين بالكرة الذهبية، أول فرنسي ينال الجائزة المرموقة منذ ربع قرن تقريبا، وبالتحديد منذ تتويج مواطنه زين الدين زيدان في 1998.

وتفوق بنزيما على مهاجم ليفربول السابق والحالي لبايرن ميونخ، السنغالي ساديو ماني، الذي حل وصيفا، واحتل البلجيكي كيفن دي بروين المركز الثالث، متبوعا بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وجاء نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح في المركز الخامس.

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ولا تمنح مجلة "فرانس فوتبول" التي تقدم الكرة الذهبية، مكافأة مالية إلى جانب الجائزة المرموقة، ولكن ذلك لا يمنع اللاعبين من الحصول على مداخيل إضافية بمجرد التتويج.

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية، ينص عقد بنزيما مع ريال مدريد على منح المهاجم الدولي الفرنسي مكافأة بنحو مليون يورو مقابل تتويجه بالكرة الذهبية.

وذكرت الصحيفة، أن العديد من اللاعبين لديهم بنود مختلفة في عقودهم مع أنديتهم، وبموجبها يحصلون على مكافآت قيمة نتيجة تحقيقهم لأهداف معينة، مثل الحصول على جائزة الكرة الذهبية، والتي لها تأثير إيجابي على أنديتهم.

ويجلب التتويج بالكرة الذهبية مداخيل إضافية للنادي الذي ينشط فيه اللاعب، بفضل تزايد الاهتمام الإعلامي الذي ينعكس بزيادة في الموارد من عقود الرعاية وبيع المنتجات المرتبطة بالنادي أو باللاعب المتوج.

ومن جانب آخر، ذكرت "أس"، أن بنزيما قد يحصل على جائزة أخرى من ريال مدريد إلى جانب المكافأة المالية، حيث سيكون اللاعب في موقف قوة لتجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

وينتظر أن يحتفي ريال مدريد بتتويج بنزيما بالكرة الذهبية قبل انطلاق مباراة الفريق ضد ضيفه إشبيلية المقررة في ملعب سانتياغو برنابيو السبت المقبل لحساب الأسبوع الـ11 من الدوري الإسباني.

المصدر: صحيفة "أس"