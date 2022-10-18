تتويج وحيد وإنجاز غير مسبوق لصلاح.. أفضل ترتيب للأفارقة في تاريخ الكرة الذهبية

منذ فوز الليبيري جورج وياه، بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1995، ظلت هذه الجائزة مستعصية على الأجيال المتعاقبة في الكرة الإفريقية رغم إنجابها نجوما بصموا على مسيرات مظفرة.

وكانت "فرانس فوتبول"، تمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي في القارة العجوز بين عامي 1956 و1994، وبعدها لأفضل لاعب في أوروبا بين عامي 1995 و2006، ولأفضل لاعب في العالم بدءا من عام 2007.

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ويعتبر جورج وياه اللاعب الإفريقي الوحيد الذي توج بالجائزة المرموقة حتى الآن، في حين بات المهاجم السنغالي ساديو ماني، صاحب ثاني أفضل إنجاز إفريقي بحلوله في مركز الوصافة خلف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي توج أمس الاثنين بالكرة الذهبية لعام 2022.

ونستعرض في هذا الصدد أفضل ترتيب للأفارقة في تاريخ الكرة الذهبية

1- جورج وياه

جورج وياه هو الإفريقي الأول والوحيد حتى الآن الذي رفع جائزة الكرة الذهبية المرموقة في عام 1995.

وفاز المهاجم الليبيري السابق بالجائزة، بعدما توج مع نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لموسم 1994-95، وكأس فرنسا، وكأس الرابطة، كما تصدر وياه قائمة هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا في نفس الموسم قبل انتقاله إلى ميلان في ذلك الصيف.

وفاز ويه أيضا بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم في العام 1995.

2- ساديو ماني

حل المهاجم الدولي السنغالي في المركز الثاني في ترتيب الكرة الذهبية لموسم 2021-2022، بعدما قدم أداء مبهرا مع فريقه السابق ليفربول، حيث توج معه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة، كما وصل مع "الريدز" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا واحتل مركز الوصافة في الدوري الإنجليزي.

3- ديدييه دروغبا

احتل ديدييه دروغبا، الهداف التاريخي لمنتخب كوت ديفوار، المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2007، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى أول نهائيات لكأس العالم في مونديال ألمانيا 2006.

على صعيد النادي، فاز دروغبا مع فريقه حينها تشيلسي، بكأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2006/07، وكأس الاتحاد الأوروبي، والحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 هدفا.

4- صمويل إيتو

حل صامويل إيتو في المركز الخامس في حفل الكرة الذهبية لعام 2009 بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا مع برشلونة.

وفي طريقه للفوز بلقب الدوري الإسباني، أنهى إيتو الموسم برصيد 30.

كما قاد إيتو منتخب بلاده الكاميرون لاحتلال المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية لعام 2008 حيث فاز بلقب هداف البطولة.

5- محمد صلاح

احتل المصري محمد صلاح، المركز الخامس بين قائمة أفضل لاعبي العالم في 2019، في إنجاز تاريخي وغير مسبوق لكل العرب، فهو أول لاعب في تاريخ العرب يحصل على المركز الخامس.

وكرر صلاح إنجازه في حفل الكرة الذهبية لهذا العام بحلوله خامسا أيضا، خلف كريم بنزيما، وساديو ماني، وكيفن دي بروين، وروبرت ليفاندوفسكي.

وقدم صلاح أداء مبهرا مع ليفربول في موسم 2021-2022، حيث توج معه بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما حصد "الفرعون" لقب هداف الدوري الإنجليزي.

وتقلصت حظوظ صلاح في احتلال مركز أفضل في ترتيب الكرة الذهبية لهذا العام، بعد خسارته في يناير الماضي، نهائي كأس إفريقيا مع منتخب مصر، وفشله بعدها بشهرين في قيادة "الفراعنة" للتأهل لمونديال "قطر 2022".

المصدر:myjoyonline.com +RT