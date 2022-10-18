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ماكرون يهنئ بنزيما بحرفين ورقم

الرياضة

ماكرون يهنئ بنزيما بحرفين ورقم
AFP
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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مواطنه اللاعب كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، على فوزه بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب كرة قدم، المقدمة من مجلة "فراس فوتبول".

وفاز مهاجم منتخب فرنسا بجائزة "البالون دور" للمرة الأولى في تاريخه، متفوقا على 29 لاعبا، أبرزهم: السنغالي ساديو ماني، والبلجيكي كيفين دي بروين، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمصري محمد صلاح.

وكتب ماكرون في تغريدة: "KB9" في إشارة إلى أول حرفين في اسم كريم بنزيما ورقم القميص الذي يرتديه مع ريال مدريد 9.

وأضاف ماكرون في تغريدة أخرى: "حرفان ورقم سيسجلون في تاريخ كرة القدم، بعد 24 عاما من (فوز) زيدان، نجح كريم بنزيما في جلب كرة ذهبية جديدة إلى فرنسا، مبروك له".

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وأصبح بنزيما أول فرنسي يتوج بالكرة الذهبية منذ زيدان الذي توج بالجائزة في العام 1998.

كما بات بنزيما خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا (1958)، وميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، وجان-بيار بابان (1991)، وزيدان (1998).

المصدر:twitter.com/EmmanuelMacron

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