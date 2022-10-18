شاهد.. رد فعل بنزيما لحظة سماعه زغاريد جزائرية احتفاء بنيله الكرة الذهبية

تعالت أصوات الزغاريد والتصفيق في مسرح "شاتلييه" في العاصمة الفرنسية باريس، فور إعلان فوز مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما، بالكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته.

وتفوق بنزيما على مهاجم ليفربول السابق والحالي لبايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني، الذي حل وصيفا، واحتل البلجيكي كيفن دي بروين المركز الثالث، متبوعا بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وجاء نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح في المركز الخامس.

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ومع إعلان تتويج بنزيما صاحب الأصول الجزائرية، ملأ صوت الزغاريد مسرح "شاتلييه" حيث أقيم حفل الكرة الذهبية أمس الاثنين.

وظهرت ابتسامة بنزيما فور سماع الزغاريد التي ربما أطلقتها والدته أو أحد أقاربه الذين حضروا في الحفل.

A traditional celebratory Arabic “Ululation” sound was heard yesterday in the Balon D’Or hall for Karim Benzema 😁 pic.twitter.com/2mcdNScddy — Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) October 18, 2022

وأصبح بنزيما أول فرنسي يتوج بالكرة الذهبية منذ زين الدين زيدان (وهو من أصول جزائرية أيضا) الذي توج بالجائزة في العام 1998.

كما بات بنزيما خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991)، وزيدان (1998).

المصدر: RT