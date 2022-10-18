نتيجة قرعة دور 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية

سحبت، اليوم الثلاثاء، قرعة دور 32 مكرر لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في مقر الاتحاد الإفريقي للعبة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

نايجيليك بطل النيجر × بيراميدز المصري

دجوليبا المالي × الجيش الملكي المغربي

الأهلي طرابلس الليبي × ماورمو الجنوب إفريقي

بريميرو دو أوجوستو الأنغولي × فيوتشر المصري

كارا التوغولي × الصفاقسي التونسي

يانغ أفريكانز التنزاني × الإفريقي التونسي

بلاتو يونايتد النيجيري × الأخضر الليبي

فلامبو بطل بوروندي × موتيما بيمبي الكونغولي

ريفرز يونايتد النيجيري × النصر الليبي

الاتحاد المنستيري التونسي × نهضة بركان المغربي

كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي × اتحاد العاصمة الجزائري

رايل كاديوجو البوركيني أو فيتا كلوب الكونغولي × ليبوبو الكونغولي

رويال ليوباردز من إيستواتني × ريال دو باماكو المالي

مازيمبي الكونغولي × رويال إي أم الجنوب إفريقي

أسيك ميموز الإيفواري × جاجنوا الإيفواري

لاباس بطل سيشيل × ديابل نوار الكونغولي.

وتقام منافسات جولة الذهاب لدور 32 مكرر، في الثاني من نوفمبر المقبل على أن تجرى جولة الإياب في التاسع من الشهر ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن فريق نهضة بركان المغربي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من هذه البطولة.

المصدر: cafonline.com