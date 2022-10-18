رئيس نادي ريال مدريد يرد على شائعات "مبابي"

علق فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على الأنباء التي ربطت كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى صفوف الميرنغي.

وزعمت العديد من التقارير، أن مبابي طلب الرحيل عن باريس في يناير المقبل، ويخطط لتحقيق حلمه والانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن يخرج اللاعب لتوضيح مستقبله.

وقال بيريز أثناء وجوده في حفل الكرة الذهبية، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات على "تويتر": "لست متعبا من شائعات كيليان مبابي فحسب، لكني لم أعد أقرأ القصص التي تتعلق به".

Real Madrid president Florentino Pérez: “No, I’m not tired about Kylian Mbappé rumours — but I’m not even reading the stories about Mbappé!”, tells @ellarguero. 🚨⚪️ #RealMadrid



“We have great future with Vinícius and Rodrygo — they’re top players, they can win the Ballon d’Or”. pic.twitter.com/dXdMrpaOqA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2022

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وأضاف رئيس ريال مدريد: "لدينا مستقبل رائع مع فينيسيوس جونيور ورودريغو، إنهما لاعبان كبيران ويمكنهما الفوز بالكرة الذهبية".



يذكر أن مبابي كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي، وتفاوض بالفعل مع بيريز حول الصفقة، لكنه قرر أخيرا التجديد مع باريس سان جيرمان.

المصدر: "وسائل إعلام"