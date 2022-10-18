بتهمة محاولة الاغتصاب.. إبقاء لاعب مانشستر يونايتد في الاحتجاز المؤقت

أوصى قاض بريطاني بمواصلة الاحتجاز المؤقت لنجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مايسون غرينوود، بعد مثوله أمام النيابة العامة، يوم الاثنين.

وجاء ذلك بعد أن وجهت النيابة العامة البريطانية تهمة محاولة الاغتصاب والسلوك القسري والاعتداء الذي تسبب بأذى جسدي إلى مهاجم مانشستر يونايتد، وفقا لصحيفة "الغارديان".

واحتجز غرينوود البالغ 21 عاما للمرة الأولى في يناير الماضي بعد وقوع الحادثة، إثر القبض عليه بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا".

🚨 Mason Greenwood was denied bail today at Greater Manchester Magistrates' Court after being charged with attempted rape, assault and ‘repeatedly engaging’ in coercive and controlling behaviour.



His next crown court appearance will be on November 21.



(Source: talkSPORT) pic.twitter.com/GZIfqDDg53 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 17, 2022

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وأفرج عنه بكفالة قبل أن يحتجز مجددا، السبت، لخرقه الشروط القانونية.

وسيبقى غرينوود في الاحتجاز المؤقت أكثر من شهر، قبل أن يمثل مجددا أمام النيابة العامة البريطانية في 21 نوفمبر المقبل.

يذكر أنه منذ الساعات الأولى التي ظهر فيها شريط الفيديو، استبعد غرينوود من تدريبات فريقه، كما أعلنت شركة "نايكي" للسلع الرياضية إنهاء عقد رعايتها للاعب.

وخاض غرينوود 129 مباراة في صفوف مانشستر يونايتد وسجل 35 هدفا، وقام بتجديد عقده في فبراير 2021 ليبقى في صفوف النادي حتى 30 يونيو 2025.

المصدر: "أ ف ب"