بالفيديو.. ساديو ماني يمازح مراسل في حفل الكرة الذهبية بسبب محمد صلاح

توج السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونيخ الألماني الحالي وليفربول الإنجليزي السابق، بجائزة سقراطيس الجديدة في حفل الكرة الذهبية 2022.

وحرص ساديو ماني على التواجد في حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس لاستلام الجائزة وسط حضور مجموعة كبيرة من الرياضيين والإعلاميين.

وأثناء إجراء شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية حوارا مع ماني، قال اللاعب السنغالي للمراسل ضاحكا:"هل ستسألني مجددا عن محمد صلاح ؟".

وبسؤال ماني عن المنتخب السنغالي قبل شهر عن المشاركة بكأس العالم، اكتفى بقوله "سنرى لاحقا".

ساديو ماني يمازح موفد ONTime Sports من حفل جائزة الكرة الذهبية بسبب صلاح 😀😀 pic.twitter.com/3F9162NGuy — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 17, 2022

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ومنحت جائزة سقراطيس الجديدة للأعمال الخيرية التي قدمها ساديو ماني في بلدته طوال الفترة الماضية بعدما قام ببناء مستشفيات ومدارس لخدمة بلدته في السنغال.

وتم تخصيص جائزة سقراطيس الجديدة للاعبي كرة القدم المشاركين في مشاريع مجتمعية وخيرية.

وجاءت تسمية جائزة سقراطيس بهذا الاسم نسبة إلى "سقراط" وذلك تقديرا لدوره السياسي في مناهضة الحكم الديكتاتوري في البرازيل.

المصدر :"وكالات"