الكرة الذهبية.. "فرانس فوتبول" تكشف عن مركز الجزائري محرز
كشفت مجلة "فرانس فوتبول"، عن ترتيب اللاعبين من المركز 11 إلى 20 في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2022-2021.
وحل النجم الجزائري رياض محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي في المركز الـ12.
Ranked at the 12nd place for the 2022 Ballon d’Or! @Mahrez22@ManCity#ballondorpic.twitter.com/vRSAEy6EPC— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
وجاءت قائمة اللاعبين في الترتيب من المركز 11 إلى 20 كالآتي:
11- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين
12- الجزائري رياض محرز
13- الإيفواري سباستيان هالر
14- البرازيلي فابينيو
• = البرتغالي رافائيل لياو
16- الهولندي فيرجيل فان دايك
17- الكولومبي لويس دياز
• = البرازيلي كاسيميرو
• = الصربي دوسلان فلاهوفيتش
20- البرتغالي كريستيانو رونالدو.
المصدر: "فرانس فوتبول"