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الكرة الذهبية.. "فرانس فوتبول" تكشف عن مركز الجزائري محرز

الرياضة

الكرة الذهبية..
AP
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كشفت مجلة "فرانس فوتبول"، عن ترتيب اللاعبين من المركز 11 إلى 20 في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2022-2021.

وحل النجم الجزائري رياض محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي في المركز الـ12.

وجاءت قائمة اللاعبين في الترتيب من المركز 11 إلى 20 كالآتي:

11- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين

12- الجزائري رياض محرز

13- الإيفواري سباستيان هالر

14- البرازيلي فابينيو 

• = البرتغالي رافائيل لياو 

16- الهولندي فيرجيل فان دايك 

17- الكولومبي لويس دياز

• = البرازيلي  كاسيميرو 

• = الصربي دوسلان فلاهوفيتش 

20- البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: "فرانس فوتبول"

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