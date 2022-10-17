الكرة الذهبية.. "فرانس فوتبول" تكشف عن مركز الجزائري محرز

كشفت مجلة "فرانس فوتبول"، عن ترتيب اللاعبين من المركز 11 إلى 20 في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لموسم 2022-2021.

وحل النجم الجزائري رياض محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي في المركز الـ12.

وجاءت قائمة اللاعبين في الترتيب من المركز 11 إلى 20 كالآتي:

11- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين

12- الجزائري رياض محرز

13- الإيفواري سباستيان هالر

14- البرازيلي فابينيو

• = البرتغالي رافائيل لياو

16- الهولندي فيرجيل فان دايك

17- الكولومبي لويس دياز

• = البرازيلي كاسيميرو

• = الصربي دوسلان فلاهوفيتش

20- البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: "فرانس فوتبول"