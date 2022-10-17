التصنيف النهائي لفرق مجموعات أبطال إفريقيا.. صدام محتمل بين الأهلي والزمالك

عبرت تسعة فرق عربية إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، إذ غابت المفاجآت الكبرى عن دور خروج المغلوب بتأهل الكبار.

وتأهل الوداد المغربي حامل اللقب ووصيفه الأهلي المصري، فضلا عن غريميهما التقليديين الرجاء والزمالك إضافة إلى الترجي التونسي، والمريخ والهلال من السودان، وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد من الجزائر.

وتمثلت المفاجأة الوحيدة في إقصاء مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، حامل اللقب خمس مرات، على يد فايبرز الأوغندي 2-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما ذهابا وإيابا بنتيجة سلبية.

وستقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في الشهر المقبل.

ومن المحتمل أن يصطدم الأهلي، الذي سيتواجد في المستوى الأول في تصنيف القرعة، بغريمه الأزلي الزمالك الذي سيكون في المستوى الثاني.

وسيكون تصنيف الأندية في قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي المصري - الترجي التونسي- الرجاء المغربي- الوداد المغربي.

التصنيف الثاني: صانداونز الجنوب إفريقي- الزمالك المصري- حوريا الغيني - بترو أتلتيكو الأنغولي.

التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني- شباب بلوزداد الجزائري - شبيبة القبائل الجزائري- الهلال السوداني.

التصنيف الرابع: القطن الكاميروني- المريخ السوداني- فايبرز الأوغندي- فيتا كلوب لكونغو الديموقراطية أو رايل كلوب من بوركينا فاسو.

المصدر: وكالات