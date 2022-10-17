الكرة الذهبية.. "فرانس فوتبول" تعلن عن أصحاب المراكز من 20 إلى 30

كشفت مجلة "فرانس فوتبول"، عن أسماء اللاعبين أصحاب المراكز من 20 إلى 30 في سباق التصويت للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021 -2022.

وحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، في المركز الـ20، وجاء مهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين في المرتبة الـ21.

وتساوى في المركز الـ22 بسباق التصويت، ثلاثة لاعبين، وهم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ومواطنه فيل فودين، والبرتغالي برناردو سيلفا.

كما تقاسم ستة لاعبين المركز الـ25 (من 25 إلى 30) وهم:

جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) - أنطونيو روديغر (تشيلسي - ريال مدريد) - داروين نونيز (بنفيكا - ليفربول) - كريستوفر نكونكو (لايبزيج) - مايك مانيان (ميلان).

ويقام حفل الكرة الذهبية لتسليم جوائز أفضل لاعبي العالم على مستوى الرجال والسيدات لعام 2022، في باريس، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.

ويبدو مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مرشحا فوق العادة لحصد الكرة الذهبية لهذا العام، ليصبح أول فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.

المصدر: "فرانس فوتبول"