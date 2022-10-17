مدرب توتنهام يكشف موقف ريشارليسون من المشاركة في مونديال قطر

أكد مدرب نادي توتنهام، الإيطالي أنطونيو كونتي، أن مهاجمه البرازيلي ريشارليسون الذي أصيب في ربلة الساق، لا يواجه "بكل تأكيد" أي خطر للغياب عن مونديال قطر الشهر المقبل.

وقال كونتي الاثنين في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ضد مانشستر يونايتد المقررة الأربعاء لدى سؤاله عما إذا كان مهاجمه البرازيلي سيغيب عن المونديال "كلا، بكل تأكيد، أستطيع أن أؤكد لكم بأنه لا يواجه أي خطر لعدم خوض المونديال".

ولكن في المقابل، أكد غياب ريشارليسون عن مواجهة يونايتد بقوله "بطبيعة الحال لن يكون متواجدا".

وأصيب ريشارليسون السبت الماضي خلال مباراة توتنهام ضد فريقه السابق إيفرتون، في ربلة الساق ولم يكمل المباراة وشوهد يتكئ على عكازين وانهمرت الدموع من عينيه لدى إجرائه المقابلات الصحفية.

وبدا ريشارليسون متشائما حول قدرته بالمشاركة في كأس العالم المقررة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين بقوله بعد الإصابة "من الصعب التكلم لأنني قريب جدا من تحقيق حلمي (كأس العالم). سبق لي أن تعرضت لإصابة مماثلة، آمل بالشفاء في أسرع وقت ممكن. في المرة السابقة عندما كنت في صفوف إيفرتون غبت عن الملاعب لفترة شهرين".

وختم "يتعين علي أن أبقى متفائلا في ذهني للتواجد في قطر".

وسيعلن مدرب البرازيل، تيتي، لائحته الرسمية المشاركة في نهائيات مونديال قطر، في 7 نوفمبر المقبل، علما بأن ريشارليسون شارك أساسيا في المباريات الأخيرة لمنتخب بلاده.

المصدر: أ ف ب