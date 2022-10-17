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حارس دورتموند يرتكب هفوة "قاتلة" في لقاء يونيون برلين (فيديو)

الرياضة

حارس دورتموند يرتكب هفوة
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شهدت مباراة بوروسيا دورتموند ومضيفه يونيون برلين، في الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، أمس الأحد، استقبال الفريق الضيف لهدف بعد هفوة "قاتلة" لحارس مرماه.

وفي الدقيقة السابعة، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين، أعاد الظهير الأيسر لنادي دورتموند، البرتغالي رافائيل غيريرو، الكرة لحارسه السويسري غريغور كوبيل لتشتيتها وإبعاد الخطورة عن مرماه، إلا أن الأخير تعثر وانزلق لتتجاوزه الكرة وتتهيأ على طبق من ذهب لمهاجم يونيون برلين، جانيك هابيرير، الذي تابعها من مسافة قريبة في المرمى الخالي.

وعاد هابيرير في الدقيقة 21، ليسجل هدفه الشخصي الثاني، ويمنح فريقه الفوز بهدفين دون رد، ليبقى في صدارة الدوري الألماني بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة.

المصدر:Bundesliga

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