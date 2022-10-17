حارس دورتموند يرتكب هفوة "قاتلة" في لقاء يونيون برلين (فيديو)

شهدت مباراة بوروسيا دورتموند ومضيفه يونيون برلين، في الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، أمس الأحد، استقبال الفريق الضيف لهدف بعد هفوة "قاتلة" لحارس مرماه.

وفي الدقيقة السابعة، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين، أعاد الظهير الأيسر لنادي دورتموند، البرتغالي رافائيل غيريرو، الكرة لحارسه السويسري غريغور كوبيل لتشتيتها وإبعاد الخطورة عن مرماه، إلا أن الأخير تعثر وانزلق لتتجاوزه الكرة وتتهيأ على طبق من ذهب لمهاجم يونيون برلين، جانيك هابيرير، الذي تابعها من مسافة قريبة في المرمى الخالي.

A gift of a first goal 🎁

A stunning second 👌



🎥 Watch the highlights at @FCUnion_en stretch their lead at the top of the #Bundesliga to FIVE points 📈 😲#MD10 | #SuperSunday | #FCUBVBpic.twitter.com/2ozN6VoQOV — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 16, 2022

What's going on?!



A horrific gaffe by goalkeeper Gregor Kobel saw @BlackYellow fall to a fourth defeat of the season in the @Bundesliga_EN yesterday, as surprise package @fcunion_en moved four points clear at the top! #Bundesligapic.twitter.com/jMJlHLgjxs — ESPN Asia (@ESPNAsia) October 17, 2022

وعاد هابيرير في الدقيقة 21، ليسجل هدفه الشخصي الثاني، ويمنح فريقه الفوز بهدفين دون رد، ليبقى في صدارة الدوري الألماني بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة.

المصدر:Bundesliga