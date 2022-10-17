شاهد.. لحظة اشتباك صلاح مع نجم مانشستر سيتي

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي، مشادة بين نجم "الريدز"، المصري محمد صلاح، ولاعب خط وسط "السيتي"، البرتغالي برناردو سيلفا.

وخلال إحدى المحاولات لنادي ليفربول، حاول صلاح الانسلال من الجهة اليسرى لنادي مانشستر سيتي، مستغلا سرعته، لكن سيلفا حاول إيقافه، حيث أمسك به وأسقطه أرضا، دون أن يتدخل الحكم لمنح مخالفة للنجم المصري.

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وأثار قرار الحكم غضب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، الذي احتج بشدة ووجه بعض الكلمات للحكم الذي لم يتردد وأوقف اللعب ووجه له البطاقة الحمراء.

واستغل صلاح تركيز الحكم مع مدربه كلوب، وقام بشكل مباشر بالتوجه إلى سيلفا ليسأله بصدق عما إذا كان قد ارتكب خطأ في حقه أم لا، لكن بدلا من تسوية خلافهما، دخل اللاعبان في مشادات ليقوم بعدها سيلفا بدفع صلاح.

وقبل أن تتطور الأمور بين اللاعبين، تدخل مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، ومهاجم مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند لتهدئة الأجواء وفض الاشتباك.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول بهدف دون رد من توقيع صلاح.

المصدر: RT