بالفيديو.. لاعبة كرة قدم تتحول إلى الملاكمة خلال مباراة بالدوري الإنجليزي

شهدت إحدى مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، شجارا عنيفا بين لاعبتين انتهى بطرد إحداهما، إضافة إلى مدربها.

حدث ذلك خلال خسارة فريق أستون فيلا على أرضه السبت، أمام ضيفه ويست هام 1-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي للسيدات.

وفي الوقت بدل الضائع، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه هاوا سيسوكو، لاعبة ويست هام، عقب اعتدائها على منافستها ساري مايلينغ، لاعبة أستون فيلا، بعد أن التحمتا إثر كرة مشتركة بينهما، لتقوم بعدها سيسوكو بتوجيه عدة لكمات وصفعات قوية على وجه مايلينغ.

Hawa Cissoko sent off for West Ham today for this altercation with Aston Villa's Sarah Mayling 😳🥊pic.twitter.com/330eTIqmAb — Fanzine WSL (@FanzineWSL) October 15, 2022

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الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، فأثناء خروج سيسوكو أبدى مدربها بول كونشيسكي اعتراضه على قرار الحكم، وفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

حينها دخل كونشيكسي في مشادة كلامية مع فيلا كارلا وارد، مدربة أستون فيلا، وبسبب طريقته قام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه، بسبب ما وصف "بالسلوك العنيف".

وتجمد رصيد أستون فيلا عند 6 نقاط في المركز الرابع، فيما رفع ويست هام رصيده إلى 6 نقاط أيضا، في المركز السادس.

يذكر أن مانشستر يونايتد يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، برصيد 9 نقاط، حققها من ثلاثة انتصارات.

المصدر: thesun