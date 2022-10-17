الروسي روبليف يحاكي إنجاز نادال ودجوكوفيتش في 2022

حقق الروسي أندري روبليف، المصنف تاسعا عالميا، لقبه الرابع هذا العام بتتويجه، الأحد، بدورة خيخون الإسبانية (250 نقطة) على حساب الأمريكي سيباستيان كوردا المصنف 47، بنتيجة 6-2، و6-3.

وأضاف روبليف هذا اللقب إلى بطولات مارسيليا، دبي وبلغراد، ليصبح ثالث لاعب يحقق أربعة ألقاب هذا الموسم، الى جانب الإسباني رافائيل نادال، والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

6-2/6-3 against Korda to lift the 4️⃣ trophy of the year. What a season 🤩🏆



Congratulations @AndreyRublev97 🖤 pic.twitter.com/Aq7duS5ad0 — Andrey Rublev Updates (@game_rublev) October 16, 2022

ويعد الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف أولا عالميا، هو الأكثر تتويجا بالألقاب في العام الجاري برصيد خمس بطولات.

من جهته، كان سيباستيان، ابن المصنف الثاني على العالم سابقا التشيكي بتر كوردا، يخوض النهائي الأول له هذا العام، والثالث في مسيرته، وكان يطمح للقب ثان بعد دورة بارما الإيطالية التي حصد لقبها العام الماضي.



وحقق روبليف 29 ضربة رابحة وكسر إرسال منافسه ثلاث مرات وارتكب أربعة أخطاء مباشرة فقط في طريقه للقبه الثاني عشر في مسيرته بعد 77 دقيقة.



وعزز بذلك ابن الـ24 عاما آماله في بلوغ البطولة الختامية هذا الموسم في تورينو التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العام، ويحتل حاليا المركز السادس في السباق.

المصدر: "وكالات"