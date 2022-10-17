دريك المغني "المنحوس" يخسر رهانه على برشلونة ونجم ريال مدريد يسخر منه

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن المغني الكندي دريك خسر حوالي 600 ألف يورو، بسبب الرهان على فوز برشلونة في الكلاسيكو الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

وارتدى لاعبو برشلونة قميصا حمل رسمة "البومة" وشعار "OVO"(أكتوبر فري أوين) ماركة المغني الكندي لاحتفال منصة "سبوتيفاي" للاستماع إلى الأغاني الراعي الرسمي للبلوغرانا، بوصول مشاهدات أغانيه إلى 50 مليارا.

وراهن دريك على فوز برشلونة في الكلاسيكو وفوز أرسنال على ليدز بنحو مليون دولار، لكنه خسر عقب فوز الريال.

وصدقت توقعات دريك بفوز أرسنال على ليدز، لكن تصدر المدفعجية بـ4 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لم يعوض حسرة مشجع برشلونة وأكد مجددا "لعنة دريك" التي أصبح برشلونة آخر ضحاياها.

والتقى دريك بعدد من نجوم الكرة قبل مواجهات كبرى لباريس سان جيرمان وأرسنال والتقى بالملاكم البريطاني أنتوني جوشوا والإيرلندي كونور ماكغريغور وجميعهم عانوا هزائم مدوية في موسم 2018-2019.

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وسخر البرازيلي رودريغو نجم نادي ريال مدريد من المغني الكندي ونادي برشلونة، بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وتمكن رودريغو من تعزيز الفوز لمصلحة فريقه بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 90، حولها بنفسه في مرمى مارك أندريه تير شتيغن بعد دقيقة واحدة.

ونشر المهاجم البرازيلي عبر خاصية "الستوري" في حسابه على"إنستغرام" صورة له وهو يحتفل بهدفه، وعلق عليها: "خطة الرب" مصحوبة برمز تعبيري ضاحك.

واختار رودريغو عنوان واحدة من أشهر أغاني دريك على الإطلاق، والتي وصل عدد مرات الاستماع إليها عبر منصة "سبوتيفاي" إلى أكثر من 2 مليار مرة.

المصدر: "وسائل إعلام"