زوجة بايدن تتعرض لصيحات الاستهجان خلال مباراة كرة قدم

تعرضت السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، لصيحات الاستهجان خلال مباراة بين فريقي كرة القدم، فيلادلفيا إيجلز ودالاس كاوبويز، يوم الأحد، وفقا لتقارير فوكس نيوز.

وتم انتخاب زوجة الرئيس الأمريكي كقائد فخري لفريق فيلادلفيا إيجلز.

لكن عند دخولها الميدان للمشاركة في حفل افتتاح المباراة، أطلقت جماهير الفريق صيحات الاستهجان.

First lady Jill Biden gets booed at Eagles game: reports https://t.co/7ifwiLkIqG — Fox News (@FoxNews) October 17, 2022

في الوقت نفسه، أشار موقع "فوكس نيوز"، أن مشاركة جيل بايدن في الحدث الرياضي يأتي ضمن حملة الترويج لمبادرة البيت الأبيض Cancer Moonshot، الذي يهدف إلى تطوير العلاج المناعي للسرطان القائم على اللقاح.

ورافق جيل بايدن في ملعب كرة القدم، عدد من مرضى السرطان وأسرهم، الذين تمكنوا من التغلب على المرض.

المصدر: foxnews.com