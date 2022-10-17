بالفيديو.. الاحتفال بعيد ميلاد مسعود أوزيل على طريقة فرقة المهتر العثمانية

احتفلت فرقة المهتر العثمانية (التركية) بعيد ميلاد نجم كرة القدم التركي، مسعود أوزيل، الذي بلغ عامه الـ34.

وألفت فرقة المهتر مقطوعة خاصة بمناسبة عيد ميلاد النجم الكروي أوزيل، والتي لاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وتقول كلمات المقطوعة للاحتفال بعيد ميلاد "أوزي":

أشرقت شمس فوق كرة القدم

أصبح شرف الأتراك وفخرهم

عيد ميلاد سعيد يا مسعود أوزيل

أصبح شرف الأتراك وفخرهم

لقد سحق العالم كله بكرة القدم

كتب ملحمة جديرة بمجده

عيد ميلاد سعيد يا مسعود أوزيل

كتب ملحمة جديرة بمجده

عيد ميلاد سعيد مسعود أوزيل

“Adamın kralı, adamın hası”



Mesut Özil’in doğum günü kutlandı. 🎂pic.twitter.com/NyT5q2Om62 — EPL Günlükleri (@EPL_Gunlukleri) October 16, 2022

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وكان مسعود أوزيل رزق بابنته الثانية "ألا" قبل عدة أيام، من زوجته ملكة جمال تركيا أمينة جولشا.

وخاض أوزيل أكثر من تجربة في أكثر من نادي محلي وأوروبي، مثل ريال مدريد، وأرسنال الإنجليزي، وغلطة سراي التركي، وأيضا نادي فنربخشة وباشاك شهير الذي كان هو آخر محطاته.

المصدر: zamanarabic