رسميا.. إيقاف الدوري السعودي شهرين

تم الإعلان عن إيقاف دوري روشن السعودي لمدة 60 يوما، مع ختام منافسات المرحلة الثامنة من المسابقة التي انتهت أمس الأحد، كي يتفرغ الأخضر للمشاركة في مونديال قطر 2022.

ومن المقرر عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين، يوم 15 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

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ويتصدر لائحة ترتيب الدوري، فريق الشباب برصيد 22 نقطة، فيما حل النصر في المركز الثاني بـ19 نقطة، ثم اتحاد جدة ثالثا بـ18 نقطة، فالهلال رابعا بـ17 نقطة.

فيما تراجع الوحدة مع ختام الجولة الثامنة إلى المركز الثاني عشر، برصيد 7 نقاط.

يشار إلى أن المنتخب السعودي وقع في المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، إلى جانب منتخبات: الأرجنتين، المكسيك، بولندا.

المصدر: kooora