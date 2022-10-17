شاهد.. هدف عالمي في الدوري السعودي

أثار اللاعب البرازيلي، لويس غوستافو، الإعجاب خلال مباراة النصر والفيحاء، التي انتهت بفوز "العالمي" 4-0، ضمن منافسات الأسبوع الثامن في دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وسجل غوستافو هدفين للنصر في المباراة التي جرت على ملعب "مرسول بارك"، مساء الأحد.

وسدد غوستاغو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك المنافس عند الدقيقة 75 من زمن المواجهة، ليسجل أول هدف لفريقه في المباراة.

هدف عالمي من لويس جوستافو في الدوري السعودي 🚀#النصر_الفيحاءpic.twitter.com/l3weOYWv38 — Full Match (@fullmatchlive) October 16, 2022

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وأثار هدف غوستافو البالغ 35 عاما تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ووصفه عدد كبير من المتابعين بالهدف "العالمي".

ونجح النصر في تسجيل الرباعية خلال آخر ربع ساعة من عمر اللقاء عن طريق تاليسكا غوستافو في الدقيقتين 75 و87، وتاليسكا في الدقيقتين 81، 84.

ويحل نادي النصر في وصافة ترتيب أندية دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي الشباب.

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