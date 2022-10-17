قطر تفوز بحق استضافة نهائيات كأس آسيا 2023

نالت دولة قطر حق استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 وذلك بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي الذي عقد صباح اليوم الاثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتفوق الملف القطري في عملية التصويت على ملفي كوريا الجنوبية وإندونيسيا.

نحتضن البطولة من جديد

أهلاً بآسيا في قطر 🇶🇦🌍#كأس_آسيا_2023pic.twitter.com/uV84Vv6Bfy — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 17, 2022

وهذه هي المرة الثالثة في تاريخ قطر التي تستضيف فيها نهائيات كأس آسيا، بعد أن سبق ونظمت البطولة للمرة الأولى عام 1988 وأحرزت لقبها السعودية، ثم للمرة الثانية عام 2011 التي توجت اليابان بلقبها.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

المصدر:"وكالات"