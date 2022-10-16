شاهد.. نجم مانشستر سيتي يحاول إيقاف صلاح بطريقة عجيبة

تعرض نجم مانشستر سيتي، برناردو سيلفا لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب محاولته إيقاف نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، بطريقة عجيبة خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد.

وفي كرة مشتركة بين صلاح وسيلفا حاول الأخير إيقاف النجم المصري حيث أمسك بقميصه وحاول إسقاطه على طريقة المصارعين لكنهما سقطا معا على الأرض.

برناردو سيلفا أثناء طلبه لقميص محمد صلاح خلال اللقاء pic.twitter.com/NP6W302pmi — A5medv São | 🇧🇷 (@a5medv) October 16, 2022

Not sure what Bernardo Silva can moan about when this wasn’t given as a foul. pic.twitter.com/Ee2ZrF2u9i — TheKop.com (@TheKop_com) October 16, 2022

وفاجأ الحكم الجميع لعدم احتسابه ضربة خطأ لمصلحة صلاح، وهو ما أثار غضب مدرب ليفربول، يورغن كلوب، الذي احتج بشدة ووجه بعض الكلمات للحكم الذي لم يتردد وأوقف اللعب ووجه له البطاقة الحمراء.

Bernardo Silva calls for more consistency from the referees.... pic.twitter.com/8JbIaPAsVR — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) October 16, 2022

واستغل صلاح تركيز الحكم مع مدربه كلوب، وقام بشكل مباشر بالتوجه إلى سيلفا ليسأله بصدق عما إذا كان قد ارتكب خطأ في حقه أم لا.

هو برناردو سيلفا لسه بيعيط يا ابو صلاح؟ pic.twitter.com/iPWofs6S3v — Omar Ahmed (@Omxr911) October 16, 2022

ولكن صلاح وسيلفا اشتبكا بعد ذلك وظل الاشتباك اللفظي هو المسيطر على الأجواء حتى تبادلا الدفعات أمام الجميع قبل أن يتدخل مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، ومهاجم مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند لتهدئة الأوضاع.

برناردو سيلفا أثناء طلبه لقميص محمد صلاح خلال اللقاء .



#ليفربول_مانشستر_سيتيpic.twitter.com/wPV5tcvMWo — ياسِـر (@Y80188) October 16, 2022

وعقب نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد من توقيع صلاح، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لسيلفا وهو يحاول إيقاف النجم المصري وأرفقوها بتعليقات ساخرة من اللاعب البرتغالي.

المصدر: مواقع التواصل