أول تعليق لتشافي بعد سقوط برشلونة أمام ريال مدريد

أعرب مدرب نادي برشلونة، تشافي عن استيائه من الخسارة بنتيجة 1-3 في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال تشافي، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "نغادر خاليي الوفاض.. لم نستغل الفرص التي حصلنا عليها، ديناميكيتنا لا تعمل، وعلينا تغييرها اعتبارا من يوم الخميس (أمام فياريال)".

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وأضاف: "لا يمكنني أن أكون سعيدا بالخسارة (1-3).. الشيء الإيجابي هو أن اللاعبين الذين شاركوا كبدلاء لعبوا بحماس، وحاولوا تقديم أشياء إيجابية".

وتابع: "كنا جيدين جدا في الدوري، لكن علينا تحسين قوتنا.. وتحدثنا من قبل عن ضرورة إيقاف السلبيات".

وأردف: "لا أعتقد أن ما حدث ضد إنتر ميلان (في دوري أبطال أوروبا) كان له تأثير، حيث كانت لدينا لحظات تعادلنا فيها معهم.. لكن على العكس اليوم في سانتياغو برنابيو (ملعب ريال مدريد)، حين تستقبل الأهداف يكون الوضع هكذا".

وقال تشافي إنه بصفته "المسؤول الأول"، يرى ضرورة القيام بـ "الكثير من الأمور" للمنافسة أمام الفرق الكبيرة.

وواصل "نحن نمر بمرحلة سلبية، ولا بد من تغييرها في أقرب وقت ممكن.. لاحت لنا فرص، لكن هذا ليس كافيا.. يجب أن نفعل أمورا أخرى، ولهذا أنا حزين".

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني وبات يتخلف بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد.

المصدر: وكالات